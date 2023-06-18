Müge Anlı canlı yayında 'bebek' müjdesini vermişti! Mehmet Şevki Sözen'in torunu ortaya çıktı

Müge Anlı düğün haberini açıkladıktan 1 yıl sonra bebek müjdesi gelmişti! Torun ortaya çıktı, Mehmet Şevki Sözen oğlu ve torunuyla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. ATV ekranlarında yıllardır omuz omuza birbirinden ilginç cinayetler ve kayıpları araştıran Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen sosyal medya gündeminde. 2021 yılında oğlunu evlendiren Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen geçtiğimiz aylarda dede olmuştu. Mehmet Şevki Sözen'in Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.