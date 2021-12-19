Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altınmeşe'nin abisi Ali Murat Altınmeşe vefat etti! Ünlü Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Bir program için Mersin'de bulunan Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğullarından Ali Murat Altınmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtını arıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!