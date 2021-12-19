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Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altınmeşe'nin abisi Ali Murat Altınmeşe vefat etti! Ünlü Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin evlat acısı! 11. kattan...

Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altınmeşe'nin abisi Ali Murat Altınmeşe vefat etti! Ünlü Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin evlat acısı! 11. kattan...
19.12.2021 20:26 - Son Güncelleme: 19.12.2021 20:34

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Mucize Doktor'un Demir'i Fırat Altınmeşe'nin abisi Ali Murat Altınmeşe vefat etti! Ünlü Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Bir program için Mersin'de bulunan Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğullarından Ali Murat Altınmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtını arıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

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Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti. Peki, Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar!

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti.

Fırat Altınmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

Ali Murat Altınmeşe'nin 12'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.



ALİ MURAT ALTINMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altınmeşe İzzet Altınmeşe'nin oğludur.

Yer aldığı bazı filmler:

Ali Baba ve 7 Cüceler 2015

Bir Don Juan Öldürmek2014

Ali Murat Altınmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.

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