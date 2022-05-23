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Mohammed Alsaloussi’nin yeni model sevgilisi Eden Polani güzelliğiyle Şeyma Subaşı'nı gölgede bıraktı!

Mohammed Alsaloussi’nin yeni model sevgilisi Eden Polani güzelliğiyle Şeyma Subaşı'nı gölgede bıraktı!
23.05.2022 13:49

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Mısırlı Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’nı unutup İsrailli model Eden Polani ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki modelin güzelliği, 31 yaşındaki Şeyma’yı gölgede bırakınca espriler havada uçuştu: “Eden buldu!”

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Şeyma Subaşı'nın sonu gelmez istekleri nedeniyle bunalttığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz aylarda ilişkiye nokta koymuştu.




Şeyma'ya yaşattığı lüks hayat ve aldığı pahalı hediyelerle gündemden düşmeyen Meedo lakaplı Mısırlı şeyh, gönlünün yeni sultanını buldu.




Meedo'nun Eden Polani adındaki güzel modelle görüntüleri ortaya çıktı.




Instagram'daki 'Kıpkırmızıruj' isimli bir hesabın ortaya çıkardığı bu aşk, sosyal medyada olay yarattı.




ESTETİKLİ GÖNDERMELER
27 yaşındaki Eden Polani'nin estetiksiz güzelliği, 31 yaşındaki estetik harikası Şeyma'yı sönük bıraktı.




Hal böyle olunca da sosyal medyada Şeyma Subaşı hakkında şöyle espriler havada uçuştu: "Şeyma, bir dizi estetik olup kendini gençleştirecek", "Şeyma'nın elindeki tek meziyeti yani güzelliği de solda sıfır kaldı", "Gerçekten eden buluyormuş", "Meedo, vurdu gol oldu", "Meedo çıtayı yükseltti."




Bu arada Şeyma Subaşı'na 2 milyon TL'lik Richard Mille marka bir saat hediye eden Mohammed Alsaloussi, Eden Polani'ye de 210 bin Euro yani yaklaşık 3 milyon 525 bin TL'lik bir saat alarak da Şeyma'yı kızdıracak bir hamlede bulunmuş oldu.

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