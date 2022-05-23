Şeyma Subaşı'nın sonu gelmez istekleri nedeniyle bunalttığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi, geçtiğimiz aylarda ilişkiye nokta koymuştu.







Şeyma'ya yaşattığı lüks hayat ve aldığı pahalı hediyelerle gündemden düşmeyen Meedo lakaplı Mısırlı şeyh, gönlünün yeni sultanını buldu.







Meedo'nun Eden Polani adındaki güzel modelle görüntüleri ortaya çıktı.







Instagram'daki 'Kıpkırmızıruj' isimli bir hesabın ortaya çıkardığı bu aşk, sosyal medyada olay yarattı.







ESTETİKLİ GÖNDERMELER

27 yaşındaki Eden Polani'nin estetiksiz güzelliği, 31 yaşındaki estetik harikası Şeyma'yı sönük bıraktı.







Hal böyle olunca da sosyal medyada Şeyma Subaşı hakkında şöyle espriler havada uçuştu: "Şeyma, bir dizi estetik olup kendini gençleştirecek", "Şeyma'nın elindeki tek meziyeti yani güzelliği de solda sıfır kaldı", "Gerçekten eden buluyormuş", "Meedo, vurdu gol oldu", "Meedo çıtayı yükseltti."







Bu arada Şeyma Subaşı'na 2 milyon TL'lik Richard Mille marka bir saat hediye eden Mohammed Alsaloussi, Eden Polani'ye de 210 bin Euro yani yaklaşık 3 milyon 525 bin TL'lik bir saat alarak da Şeyma'yı kızdıracak bir hamlede bulunmuş oldu.