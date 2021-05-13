''Minik Kiraz büyüdü'' Bizim Hikaye'nin Zeynep Selimoğlu bir değişti pir değişti!

Eylül 2017'de ilk kez karşımıza çıkan Bizim Hikaye Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrollerinde her aldığı komedi-drama dizisiydi. Şimdilerde o dizide ilk kez karşımıza çıkan pek çok oyuncu dizilerde rol alıyor. Bazıları ise yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Onlardan biri dizide Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu. 2007 doğumlu çocuk yıldızı Bizim Hikaye günlerinden hatırlayanlar son halini görünce şaşırıp kalıyor. İşte başta Zeynep Selimoğlu olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri.