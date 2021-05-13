Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu bir değişti pir değişti! Daha dün el kadar bir kızdı şimdi büyüdü kocaman oldu
Eylül 2017'de ilk kez karşımıza çıkan Bizim Hikaye Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrollerinde her aldığı komedi-drama dizisiydi. Şimdilerde o dizide ilk kez karşımıza çıkan pek çok oyuncu dizilerde rol alıyor. Bazıları ise yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Onlardan biri dizide Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu. 2007 doğumlu çocuk yıldızı Bizim Hikaye günlerinden hatırlayanlar son halini görünce şaşırıp kalıyor. İşte başta Zeynep Selimoğlu olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri.
Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk oyuncuların son halleri merak ediliyor, araştırılıyor. Bir zamanlar ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin değişimleri dudak uçuklatıyor. O isimlerden biri de "Bizim Hikaye" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Zeynep Selimoğlu. Bizim Hikaye'de Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu, Netflix projesiyle setlere geri döndü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Engin Günaydın'ın yazdığı ve başrolünü oynadığı Andropoz'da çocuk oyuncular da önemli rolleri üstleniyor. Derya Karadaş ve Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü oyuncuların ekibinde yer aldığı bir ailenin başından geçen olayları anlatan dizinin çocuk oyuncularından biri de "Bizim Hikaye"nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu...