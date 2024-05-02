Müge Anlı Antalya kayıp haberi: Nuran Şahin ile Fetullah Kaya'ya ne oldu? Öldürüldüler mi? Kaçtılar mı? Flaş gelişme: Otel kaydı itirafı!

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine ağızları açık bırakacak bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Nuran Şahin 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'da ortadan kayboldu. Şahin'in kaybının ardından iki gün sonra, komşusu Gökmen Kaya'nın da ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Şüpheli Gökmen Kaya'nın evinde ve aracında, Nuran Şahin'e ait izler arandı. Yayına bağlanan izleyicilerin sözleri ise hayrete düşürdü. Yayına bağlananlar Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını iddia etti. Ortaya çıkan otel kayıtları ise Nuran Şahin hakkında yeni detaylar elde edilmesine sebep oldu. Peki; Nuran Şahin ile Fetullah Kaya'ya ne oldu? Öldürüldüler mi? Kaçtılar mı? İşte detaylar...