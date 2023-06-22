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Mide ameliyatı olmuştu... Oryantal Tanyeli Pankreas kanserine yakalandı: ''Hastalığımın sebebi tamamiyle aile...''

Mide ameliyatı olmuştu... Oryantal Tanyeli Pankreas kanserine yakalandı: ''Hastalığımın sebebi tamamiyle aile...''
22.06.2023 11:45 - Son Güncelleme: 22.06.2023 11:45

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Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, oryantal şovlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren ve ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşen ünlü oryantal bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli Pankreas kanserine yakalandığını açıkladı. Tanyali ''Hastalığımın sebebi tamamiyle aile...'' cümlesiyle hastalığının sebebinin mide ameliyatı olmadığını ifade etti. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...

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Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, oryantal şovlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren ve ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşen ünlü isim bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli'nin kanser yakalandığı öğrenildi. Tanyeli Beyaz tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanıp hastalığına dair açıklamalarda bulundu. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...
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