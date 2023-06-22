Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, oryantal şovlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren ve ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşen ünlü oryantal bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli Pankreas kanserine yakalandığını açıkladı. Tanyali ''Hastalığımın sebebi tamamiyle aile...'' cümlesiyle hastalığının sebebinin mide ameliyatı olmadığını ifade etti. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...