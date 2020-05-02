Mesut Özil eşi Amine Gülşe'ye 82 milyon TL’lik evden sonra 2 Milyon TL'lik zırhlı araç aldı | Video

02.05.2020 13:04

Yaklaşık bir ay önce kızı Eda'yı kucağına alan Amine Gülşe, önceki gün 27. yaş gününü kutladı. Mesut Özil, Amine Gülşe ile eski bir fotoğrafını paylaşıp altına şunu yazdı: "Doğum günün kutlu olsun hayatımın aşkı, aşkım seni seviyorum.Harika bir eş ve sevgi dolu bir anne olduğun için teşekkür ederim." sözleriyle aşkını haykırdı. Ünlü futbolcu İngiltere’de oturdukları 82 milyon TL’lik küçük sarayın tapusunu Amine Gülşe’nin üzerine yaptı. Bununla kalmayan Özil, Amine Gülşe'ye 2 Milyon TL'lik zırhlı araç aldı. İşte ayrıntılar...