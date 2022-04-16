RAMAZAN İMSAKİYE
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Merve Özbey ‘’asla benim yedirmemi istemedi bekleyip göreceğiz’’ deyip kızının eğlenceli görüntülerini paylaştı

Merve Özbey ‘’asla benim yedirmemi istemedi bekleyip göreceğiz’’ deyip kızının eğlenceli görüntülerini paylaştı
16.04.2022 19:13 - Son Güncelleme: 16.04.2022 19:17

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2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, geçen haftalarda ise hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu da açıklayan Özbey, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Özbey, önce karnı burnunda tepetaklak verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Son haliyle dikkat çeken şarkıcı, daha sonra da kızı Elif Özüm'ün eğlenceli anlarını yayınladı. Anne-kızın benzerliği ise dikkat çekti. İşte Merve Özbey'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

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