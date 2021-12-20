Haberler Magazin Videoları Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Merve Dizdar'dan evlilik açıklaması

Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Merve Dizdar'dan evlilik açıklaması

Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Merve Dizdar'dan evlilik açıklaması
20.12.2021 14:57

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:59
Böylesi görülmedi! Kaleden...
Ana Sayfa 00:31
Evlilik vaadiyle...
Ana Sayfa 02:31
İSKİ'nin arıtma tesisinden...
Ana Sayfa 01:00
Mardin'de trafik kazası sonucu...
Ana Sayfa 00:32
36 yıl kesinleşmiş hapis...
Ana Sayfa 00:10
Mersin’de tepki çeken görüntü
Ana Sayfa 02:16
Tilkiyi kurtarırken yapılan...
Ana Sayfa 00:38
Britney'in nişanlısından olay...
Ana Sayfa 01:20
Ümitcan Uygun’un annesinin...
Ana Sayfa 02:18
SSK BAĞ-KUR Emekli maaşlarına...
Ana Sayfa 00:18
11 ilde eğitime ara verildi,...
Ana Sayfa 01:53
Seyir halindeki araç kaynar su...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Yasak aşk açıklamasıyla dikkat çeken ve günlerce konuşulan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandı. Ünlü çift boşandı boşanmasına ancak arkadaşlıkları ve samimi görüntüleri devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta arkadaş grubu ile bir araya gelen ikilinin samimi halleri 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Ünlü oyuncu boşandığı Gürhan Altundaşar'la sık sık bir araya gelmesiyle ilgili konuştu.

Magazin Videoları
SON DAKİKA