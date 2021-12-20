Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Merve Dizdar'dan evlilik açıklaması

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Yasak aşk açıklamasıyla dikkat çeken ve günlerce konuşulan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandı. Ünlü çift boşandı boşanmasına ancak arkadaşlıkları ve samimi görüntüleri devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta arkadaş grubu ile bir araya gelen ikilinin samimi halleri 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Ünlü oyuncu boşandığı Gürhan Altundaşar'la sık sık bir araya gelmesiyle ilgili konuştu.