Dizi oyuncuları ve sanatçılar... Kasım Garipoğlu’nun şoförü konuştu: Partideki ünlüleri tek tek ifşa etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor.



Bu kapsamda Akçay'ın avukatı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulunduklarını söyledi.



"ELİMDE 25 KİŞİLİK LİSTE VAR, ÇOĞU DİZİ OYUNCUSU"



İsmail Ahmet Akçay, "Elimde, partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunmaktadır. Söz konusu liste, çok sayıda dizi oyuncusunu içermekte olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşılacaktır" dedi.

Bilindiği üzere Kasım Garipoğlu'nun şoförü ilk ifadesinde gizli saklı düzenlenen uyuşturucu partilerine Fatih Garipoğlu, Derin Talu, Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını söylemişti.

"15 GÜNDE BİR YALIDA UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİYORDU"

Partilere eskortların çağrıldığını ve parti devam ederken üst kata çıkmanın yasak olduğunu beyan etmişti.

Bahse konu organizasyonlara ilişkin "Kasım Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm" demişti.







DIVINE CIRCUS UYUŞTURUCU AĞI... SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞİYOR



Öte yandan Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntülendi.



Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.



Şoför Ahmet Akçay'ın etkin pişmanlık itirafları Kasım Garipoğlu'nun kurduğu "Divine Circus" uyuşturucu ağını deşifre etmesi beklenirken soruşturmanın da seyrini değiştirecek.







"GARİPOĞLU UYUŞTURUCU MADDE KULLANIR, ULUSLARARASI KATILIMCILARIN OLDUĞU PARTİLER DÜZENLER"



Geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ile Şeyma Subaşı'nın adını vermişti.



Majhidi şöyle konuşmuştu:



Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.







GARİPOĞLU'NUN EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER?



Soruşturma çerçevesinde, Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN