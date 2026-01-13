Samimi tavırlarıyla görenleri şaşırtan Yasmin Erbil ve Gülseren Ceylan cephesinde yeni bir olay yaşandı. Aralarından su sızmayan Erbil ile Ceylan, bu kez birlikte seramik kursunun yolunu tuttu. Yol boyunca şarkılar söyleyip eğlenen ikilinin neşesi, beklenmedik bir kazayla gölgelendi.

Gülseren Ceylan, eşi Mehmet Ali Erbil tarafından kendisine hediye edilen lüks aracı direğe çarptı!

🚗 "YASMİN BİR ŞEY YOK DEDİ, DİREĞE GİRDİK!"

Kaza sonrası sitemkar ve eğlenceli sözler sarf eden Ceylan, kendisini kayıt altına alan Yasmin Erbil'e "Sakın benimle konuşma bir süre! Seramik yapmaya geldik, arabayı çarptık. Bugün nasıl seramik yapabileceğim?" sözleriyle takıldı.

Kazanın detaylarını ise şu sözlerle anlattı: "Araç ötmeye başladı, Yasmin'e sordum 'Bir şey yok orada' dedi. Direğe girdik! Bana diyorlar ki 'Elit ol, seramiğe git'. Benim elitliğim bu kadar işte!"

📸 O DİREĞİ DE PAYLAŞTI!

Yasmin Erbil ise bir sonraki paylaşımında çarptıkları direğe yer vererek olayın ciddiyetini (!) gözler önüne serdi.