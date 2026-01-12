Bornova'da kaza: 1 ölü 8 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı olayda 23 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Gökdere Caddesi'nde Can Pazarı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bornova ilçesi Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar-Tınaztepe seferini gerçekleştiren Serkan Topal yönetimindeki 277 hat numaralı ve 35 ANF 356 plakalı belediye otobüsü, karşı yönden gelen Beytullah Karadeniz'in (23) kullandığı 61 ABC 499 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Genç Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, minibüs içerisinde sıkışan sürücü Beytullah Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Karadeniz'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs Şoförünün Durumu Ağır

Kazada sadece minibüs sürücüsü değil, belediye otobüsünde bulunan yolcular da etkilendi. Otobüs şoförü Serkan Topal ile araçta yolcu konumunda bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Topal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşım Kilitlendi, Soruşturma Başlatıldı

Kaza nedeniyle Gökdere Caddesi'nde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, Bornova yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.