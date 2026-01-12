İran'da ekonomik bahanelerle başlayıp kısa sürede ABD ve İsrail'in müdahale hazırlığına dönen olaylar Türkiye'deki bazı isimleri de harekete geçirdi.CIA ve Mossad'ın körüklediği, 45 kişinin öldüğü ve onlarca cami ile hastanenin ateşe verildiği şiddet eylemlerine Türkiye'deki isimlerin gösterdiğidestek tepki çekti.Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bölgedeki kaosun ardındaki gerçekleri görmezden geldi.

Hadise şu sözleri söyledi:

"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor. Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor. İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz. Yüzümüzü çevirmeyelim."



İran'daki olayları "onurlu bir demokrasi mücadelesi" olarak tanımlayan Gülben Ergen, komşu ülkedeki yangına körükle gidenlerden oldu.



Mahsa Amini üzerinden yürütülen kampanyaya dahil olan şarkıcı Ergen, "Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'yi saygıyla anıyorum ve Komşumuz İran'ın demokrasi yolundaki onurlu mücadelesini yürekten destekliyorum." sözlerini ifade etti.

Adı sık sık uyuşturucu soruşturmaları ve skandallarla anılan avukat Feyza Altun ise işi bir adım daha ileri götürdü.Türkçe, İngilizce ve Farsça paylaşımlar yapan Altun, adeta bir militan edasıyla halkı İstanbul'daki İran Konsolosluğu önüne davet etti.

Altun sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu sözleri ifade etti:

''Aziz ve cesur İranlılar,Yarın saat 13.00'te, özgürlük talebimizin sesini barışçıl bir şekilde yükseltmek için İstanbul'daki İran Konsolosluğu önünde bir araya geliyoruz. Polisin müdahalesiyle karşılaşabiliriz; ancak konu vatan olunca artık kalplerimizde korkuya yer yok. Bugün, yan yana durmamız gereken gündür. İran'ın özgürlüğü için, umut dolu yüreklerimiz ve pankartlarımızla yarın konsolosluk önünde sizleri bekliyoruz.''



Ebru Gündeş de kervana katılarak "Dualarımız sizinle İran" paylaşımında bulundu.Nazan Öncel sosyal medya hesabından "İran'da demokrasi duygusuyla yapılan barışçıl protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ve bu onurlu mücadelenin yanındayız." şeklinde paylaşım yaptı.Nazan Öncel sosyal medya hesabından "İran'da demokrasi duygusuyla yapılan barışçıl protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin ve bu onurlu mücadelenin yanındayız." şeklinde paylaşım yaptı.



Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından bu isimlere tepki gösterdi. Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Gülben Ergen... Hadise... Nazan Öncel.. Ebru Gündeş!! Meğer politik düzeyleri ne kadar yüksek sanatçılarmış. İran'daki protestolara seri halde destek veriyorlar! Keşke Gazze için de aynı duyarlılığı gösterselerdi..."



Kamu binalarının, ambulansların ve camilerin yakıldığı bir ortamda şiddet eylemlerini "özgürlük" olarak yorumlayan isimlerin, Türkiye'nin komşusunda yaşanan emperyalist kuşatmaya neden bu kadar hevesle destek verdikleri merak konusu oldu.



Gazze için sessiz kalan bu isimler yanı başımızdaki siyonist tezgaha arka çıktı.



Ünlü isimler, coğrafyanın gerçeklerinden uzak bir duruş sergiledi.