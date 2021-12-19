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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Yasak aşk açıklamasıyla dikkat çeken ve günlerce konuşulan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandı. Ünlü çift boşandı boşanmasına ancak arkadaşlıkları ve samimi görüntüleri devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta arkadaş grubu ile bir araya gelen ikilinin samimi halleri 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Ünlü oyuncu boşandığı Gürhan Altundaşar'la sık sık bir araya gelmesiyle ilgili konuştu.

19.12.2021 09:39 - Son Güncelleme: 19.12.2021 09:42
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti, barışma hakkında yanıt geldi.

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

AŞK YENİDEN Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti...

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile dikkat çeken Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz haziran ayında evliliklerini noktaladı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

2. Sayfa'nın haberine göre, arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti. Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyordu.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

Merve Dizdar boşanma kararı almasının ardından şu açıklamada bulunmuştu:

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