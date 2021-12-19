Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Yasak aşk açıklamasıyla dikkat çeken ve günlerce konuşulan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandı. Ünlü çift boşandı boşanmasına ancak arkadaşlıkları ve samimi görüntüleri devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta arkadaş grubu ile bir araya gelen ikilinin samimi halleri 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Ünlü oyuncu boşandığı Gürhan Altundaşar'la sık sık bir araya gelmesiyle ilgili konuştu.
19.12.2021 09:39
- Son Güncelleme: 19.12.2021 09:42
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la barıştı mı? Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti, barışma hakkında yanıt geldi.
AŞK YENİDEN Mİ?
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti...
Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile dikkat çeken Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz haziran ayında evliliklerini noktaladı.