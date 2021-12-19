Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la barıştı mı? İşte yanıtı! Yasak aşk açıklamasıyla gündeme gelmişti

2. Sayfa'nın haberine göre, arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti. Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyordu.