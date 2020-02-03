Merve Boluğur'dan 'aksiyon' çıkışı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur, önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.
Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur, önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.
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