Haberler Video Merve Boluğur'dan 'aksiyon' çıkışı
Merve Boluğur'dan 'aksiyon' çıkışı

Merve Boluğur'dan 'aksiyon' çıkışı

03.02.2020 18:53

Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur, önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.


Bir süredir ortalarda görünmeyen Merve Boluğur, önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sorması üzerine "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları