Merve Boluğur eski kocası Mert Aydın ile sarmaş dolaş görüntülendi!

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de elinde alkol şişesiyle dolaşıp, insanların masalarına oturup acayip şeyler söylediği iddia edilen Merve Boluğur, eski eşi Mert Aydın'la sarmaş dolaş görüntülendi. İşte flaş gelişmenin tüm detayları.