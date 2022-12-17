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Haberler Magazin Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de elinde alkol şişesiyle dolaşıp, insanların masalarına oturup acayip şeyler söylediği iddia edilen Merve Boluğur, eski eşi Mert Aydın'la sarmaş dolaş görüntülendi. İşte flaş gelişmenin tüm detayları.

17.12.2022 11:49 - Son Güncelleme: 17.12.2022 11:49
Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

DJ Mert Aydın ile evlenen ve her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun süre gündemde olan oyuncu Merve Boluğur 53 günde boşanmıştı. Ayrılık nedeni olarak pek çok şey ortaya atılsa da çiftten hiçbir zaman açık bir yanıt gelmemişti.

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Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

Tüm bunların ardından Merve Boluğur ve Mert Aydın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda buluşup birlikte vakit geçirmişti. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını fark etmişti.

Keyifleri kaçan eski evliler, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, haklarında; "Reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" diye konuştular. Bunun üzerine yüzü asılan Boluğur, oradan uzaklaşmıştı.

Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

Gergin tavırları dikkat çeken güzel oyuncu, eski eşi ile aynı arabaya binerek mekandan ayrılmıştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekanda aldılar. Bu görüntüler ise akıllara "Barıştılar mı?" sorularını getirmişti.

Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

ELİNDE ALKOL ŞİŞEYLE AVM GEZDİ

Öte yandan Merve Boluğur, önceki gün Atiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansımıştı.

Merve Boluğur ve 53 günlük eski eşi Mert Aydın sarmaş dolaş! Havada yine aşk kokuları var barışma dedikodularından hemen ardından...

Takvim'de haberine göre, Boluğur, elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturmuştu. Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular başlayınca etrafındakileri korkutmuştu.

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