Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan ikili, esprili mesajlaşmalarıyla da bolca gündem oldu.

Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı.

Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.

GECE OLAYLI BİTTİ

Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Aka tarafından "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarıldığı konuşulan Demir, günler sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Demir, şu ifadeleri kullandı: "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim.

Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim"

"SAMİMİYETİMİZ YENİ DEĞİL"

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu söyleyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız...

Saçma sapan bir yere gitti mevzu... Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok"

BÜYÜK AŞK BİTTİ Mİ?

Tüm bunlar yaşanırken Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimiyeti Mert Yazıcıoğlu'nu da rahatsız etti.

Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntülerinin basına yansıması Mert Yazıcıoğlu'nun sabrı taşırdı.

Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.

Ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

İHANET İDDİASI!

Ayrılık haberi dilden dile dolaşırken ilişkinin bitme nedeniyle ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Gazete magazin'de yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu ile dört yıllık ilişkisi sona eren Mert Yazıcıoğlu'nun Darmaduman dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı iddia edildi.