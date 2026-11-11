Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Bećirović ile görüştü

Güngören'de hırsızlık için tırmandığı pencerede sıkıştı: Mahsur kalan şüpheliyi itfaiye kurtardı

Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, COP31 Zirvesi için Antalya'da bulunan Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, COP31 Zirvesi için Antalya'da bulunan Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti