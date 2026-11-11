MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü: Bölgesel güvenlik ve terör masada
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede terörle ortak mücadele, bölgesel güvenlik ve Türkiye ile Irak arasındaki iş birliği adımları değerlendirildi. Kalın, Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki koordinasyonun önemini vurgularken taraflar istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel