Başkan Erdoğan'dan COP31 paylaşımı: Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras temiz bir dünya
Başkan Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Paylaşımında gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve adil bir dünya bırakılacağını belirten Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz" ifadelerini kullandı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel