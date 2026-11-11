UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan'dan COP31 paylaşımı: Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras temiz bir dünya

Başkan Erdoğan'dan COP31 paylaşımı: Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras temiz bir dünya

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Başkan Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Paylaşımında gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve adil bir dünya bırakılacağını belirten Erdoğan, "Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Arda Okan Kurtulan açıklaması: Prosedür yetişmedi
A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Arda Okan Kurtulan açıklaması: Prosedür yetişmedi
Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne sopalarla saldırdı: O anlar kamerada
Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne sopalarla saldırdı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'nde Gazze açıklaması: "Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak vicdansızlıktır"
Başkan Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'nde Gazze açıklaması: "Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak vicdansızlıktır"
Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide
Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle