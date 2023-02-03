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Sinan Özen biricik kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında konuştu!

Sinan Özen biricik kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında konuştu!
03.02.2023 11:51 - Son Güncelleme: 03.02.2023 11:51

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Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen kızı Neva'nın sağlık durumunu açıkladı! 7 kez ameliyat olmuştu... 2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen'in biri kız biri erkek olan ikizleri Neva ile Sanberk bebek doğduğu günden bu yana magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çocuklardan. Nedeni ise Neva bebeğin doğduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları. Sinan Özen'in yakın dostu olan Müge Anlı da defalarca canlı yayında minik Neva için dua istemiş, son ameliyatından sonra ise Özen ailesinin yüzü gülmüştü. Sanat hayatındaki 40'ıncı yılı geride bırakan Sinan Özen, Beşiktaş'ta bulunan müzik stüdyosunun kapılarını önceki gün gazetecilere açtı. Kariyerinden, playback'e kadar birçok farklı konuya değinen ünlü isim; minik kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. Ünlü şarkıcı, sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi.

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