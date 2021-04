Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder'in hastalığı ne? Meme kanserine yakalanan oyuncudan ilk açıklama

Star TV ekranlarında yer alan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı duyuruldu. 43 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Peki, Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? Canan Ergüder'in hastalığı ne? Canan Ergüder sağlık durumu nasıl? İşte Canan Ergüder'in hastalığına dair ilk açıklaması...

Star TV ekranlarında yer alan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı duyuruldu. Diziden ayrıldığını ifade eden oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. " açıklamasında bulundu. Peki, Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında? Canan Ergüder öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

CANAN ERGÜDER'İN HASTALIĞI NE? SAĞLIK DURUMU NASIL?

43 yaşındaki oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor. Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor. Güllerin Savaşı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Kenan Ece ile 2017 yılında nikah masasına oturan Canan Ergüder'in Demir adında üç yaşında bir oğlu var.

"İNİŞ ÇIKIŞLI BİR SÜREÇ AMA MORALİM YÜKSEK"

1,5 ay önce geçirdiği ameliyat sonrası çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım; Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu.

Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum"

Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit.

Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim."

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğdu. Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti.

Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu. Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi.

2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti.

2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010'dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe' un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. Son olarak, 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçiyor.

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,

İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri,

Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

Meme başında şekil veya yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.