Haberler Video Magazin Videoları Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti
20.01.2021 23:21
Ana Sayfa
Kuruluş Osman 43. bölüm...
Ana Sayfa 00:44
Melania Trump öyle bir elbise...
Ana Sayfa 07:49
Kuruluş Osman'da yüreklere...
Ana Sayfa 01:57
ABD Milli Marşı’nı Lady Gaga...
Ana Sayfa 00:29
Terim'den bağış kampanyasına...
Ana Sayfa 12:09
Osman Bey ve Alpleri Bizans...
Ana Sayfa 01:00
Oktay Kaynarca ağlattı:...
Ana Sayfa 04:00
HES kodunu eşleştirmeyenler...
Ana Sayfa 01:13
CHP'de yine taciz iddiası!
Ana Sayfa 01:53
Bilim Kurulu toplanıyor!...
Ana Sayfa 01:14
Sen ne biçim annesin!
Ana Sayfa 00:36
İntihar anları kamerada

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, görevini seçilmiş başkan Joe Biden'a devrederek Beyaz Saray'dan ayrıldı. Eşi Melania Trump ile bir veda konuşması yapan Trump, ardından başkanlık uçağı Air Force'yi son kez kullanarak Florida'ya gitti. Yaşanan bu süreçte Melania Trump ile ilgili bir detay ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Melania, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce karalara bürünüp simsiyah bir elbise tercih ederken, Florida'ya giderken giydiği 3 bin 700 dolarlık (27 bin 417 TL) turuncu elbise dünya basınının gündemine oturdu. Kimileri bu durumu 'karşıtlık' olarak yorumlarken kimileri de "Ex First Lady gündemdeki yerini kaybetmek istemiyor" dedi.


Magazin Videoları