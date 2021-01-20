Melania Trump 27 bin TL'lik elbisesi ile dikkat çekti

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump, görevini seçilmiş başkan Joe Biden'a devrederek Beyaz Saray'dan ayrıldı. Eşi Melania Trump ile bir veda konuşması yapan Trump, ardından başkanlık uçağı Air Force'yi son kez kullanarak Florida'ya gitti. Yaşanan bu süreçte Melania Trump ile ilgili bir detay ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Melania, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce karalara bürünüp simsiyah bir elbise tercih ederken, Florida'ya giderken giydiği 3 bin 700 dolarlık (27 bin 417 TL) turuncu elbise dünya basınının gündemine oturdu. Kimileri bu durumu 'karşıtlık' olarak yorumlarken kimileri de "Ex First Lady gündemdeki yerini kaybetmek istemiyor" dedi.