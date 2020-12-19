Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi sosyal medyayı yıktı! 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin 'O Şimdi Asker albümünde' yer alan 'Kutu Kutu' şarkısının klibinde oynadığı ortaya çıkan Birkan Sokullu, gençlik hali ile sosyal medya gündeminde yerini aldı. Tuğba Ekinci ile yatak sahnesi ortaya çıkan Birkan Sokullu'nun sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi sosyal medyayı yıktı! Birkan Sokullu'nun oyunculuk kariyerine henüz başlamadığı yıllarda şarkıcı Tuğba Ekinci "O Şimdi Asker" şarkısıyla popülerdi. Sokullu, 2005 yılında çekilen Tuğba Ekinci'nin 'Kutku Kutu' klibindeki yatak sahnesi görüntüleri ile sosyal medya gündeminde.

Yakışıklı oyuncunun yer aldığı' Kutu Kutu' klibi, sosyal medyada hızla yayıldı. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesinde, başarılı oyuncunun genç hali dikkat çekti. Eski sevgili defteri bir hayli kabarık olan Birkan Sokullu'nun yeni ve eski sevgilileri merak edildi.

SPORCU ÇİFT

Oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Ünlü çift, "Antreman ortasındayız, çok fazla vaktimiz yok. Buradan sete gideceğiz. O yüzden antrenmanı aradan çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AŞKINI ANLATTI

Aslı Enver'den 2015'te boşanan, Berrak Tüzünataç'la üç yıl aşk yaşayan, bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le olan ilişkisi ise kısa süren Sokullu, geçtiğimiz günlerde Hello dergisine özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyetik çift Sinem-Kemal Gürkaynak'ın kızları Eda ile birlikte olan 35 yaşındaki oyuncu, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" demişti.

Aşk defteri bir hayli kabarık olan Birkan Sokullu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın Instagram'dan kaldırmadığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Birkan Sokullu'dan sonra iş insanı Berk Suyabatmaz ve şimdilerde de Ali Yörenç ile aşk yaşayan güzel oyuncu ise adeta geçmişte takılıp kaldı.



Tüzünataç, hayatlarındaki insanları hiç umursamadan Birkan Sokullu ile eski fotoğrafını Instagram'da silmeme inadını sürdürüyor.Berrak Tüzünataç, 18 Temmuz 2017 tarihinde Sokullu ile Uzak Doğu tatilinde verdikleri bu pozu, Instagram'dan silmeye kıyamadı!



Ünlü oyuncunun Sokullu ısrarı, "Kendisi ve Sokullu'nun hayatındaki insanlara da saygısızlık yapıyor" dedirtti.

Tüzünataç, yaz başından beri Ali Yörenç ile aşk yaşıyor. Sokullu'nun Instagram hesabında ise 1,5 yıldır aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile bu karesi var.