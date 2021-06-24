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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi!
24.06.2021 10:35
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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bu evlilik sürpriz bir şekilde son bulunca ilk şokun ardından ortaya ihanet iddiaları atılmıştı. Ancak hem Merve Dizdar hem de Gürhan Altundaşar bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. "Birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yok" açıklamasında bulunan Dizdar'ın boşanma haberi sonrası yaptığı paylaşımda yüzündeki gülücükler dikkatlerden kaçmadı.


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