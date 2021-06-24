Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bu evlilik sürpriz bir şekilde son bulunca ilk şokun ardından ortaya ihanet iddiaları atılmıştı. Ancak hem Merve Dizdar hem de Gürhan Altundaşar bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. "Birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yok" açıklamasında bulunan Dizdar'ın boşanma haberi sonrası yaptığı paylaşımda yüzündeki gülücükler dikkatlerden kaçmadı.
TRT1 ekranlarına bomba gibi giren ve büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşandı. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin, mutluluğu dilden dile dolaşıyordu. Bu karar, ikilinin hayranlarında da büyük üzüntüye neden oldu.
"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"
Merve Dizdar ve Altundaşar'ın hayranlarını üzen bu gelişme sonrası Dizdar boşanma kararını, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" açıklaması ile duyurmuştu.