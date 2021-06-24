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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkat çeken oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bu evlilik sürpriz bir şekilde son bulunca ilk şokun ardından ortaya ihanet iddiaları atılmıştı. Ancak hem Merve Dizdar hem de Gürhan Altundaşar bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. "Birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yok" açıklamasında bulunan Dizdar'ın boşanma haberi sonrası yaptığı paylaşımda yüzündeki gülücükler dikkatlerden kaçmadı.

24.06.2021 09:58 - Son Güncelleme: 24.06.2021 10:35
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...

TRT1 ekranlarına bomba gibi giren ve büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, geçtiğimiz günlerde kendisini gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşandı. 2018 yılında dünyaevine giren çiftin, mutluluğu dilden dile dolaşıyordu. Bu karar, ikilinin hayranlarında da büyük üzüntüye neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...

Geçtiğimiz yıl yayına giren reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben rolünü canlandıran Merve Dizdar başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...

Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında evlenmişti.
Mutlu çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü bir boşanma haberi geldi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Merve Dizdar ve Altundaşar'ın hayranlarını üzen bu gelişme sonrası Dizdar boşanma kararını, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" açıklaması ile duyurmuştu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu deli gibi eğlendi! İhanet iddiası olay olan Merve...

Dizdar, boşanma kararı öncesi sosyal medya üzerinden eski eşi ile sürekli olarak paylaşımda bulunuyordu.