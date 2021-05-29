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Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba cinsellik itirafı: ''Bizi sevişirken hayal etmeli''

Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba cinsellik itirafı: ''Bizi sevişirken hayal etmeli''
29.05.2021 15:47
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Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı İlker karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serkay Tütüncü, Survivor itirafından sonra bu kez de cinsellik itirafıyla gündemde. 30 yaşında oyuncunun İlayda Alişan'la birlikte rol aldığı Masumiyet dizisi final yapmıştı. Bu erken final üzse de, kısa macera bile Serkay Tütüncü'nün yıldızının parlamasına yetti. Survivor'la hayatlarımıza giren Serkay Tütüncü özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Serkay Tütüncü, cinsel ilişki itirafıyla gündem oldu. İşte yakışıklı yıldızın o açıklamaları...


Geçtiğimiz hafta final yapan Masumiyet dizisinde İlayda Alişan ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Serkay Tütüncü, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Tütüncü, yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

"SEKS BENCE HAYAT ENERJİSİ"

Tütüncü, "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter" ifadelerini kullandı.

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