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Nesrin Cavadzade yine kendine hayran bıraktı! Siyah minisiyle verdiği pozu görenleri mest etti

Nesrin Cavadzade yine kendine hayran bıraktı! Siyah minisiyle verdiği pozu görenleri mest etti
29.05.2021 21:52
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Nesrin Cavadzade ine kendine hayran bıraktı! Siyah minisiyle verdiği pozu görenleri mest etti! Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu ile Ege'de tatile çıkan Nesrin Cavadzade, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah mini elbisesi ile denize karşı verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Cavadzade için "Yandı buralar", "Harika görünüyorsun" yorumları yapıldı. İltifat yağmuruna tutulan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyayı sallayan o pozları…


Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

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