Masterchef Ebru Has bu gerçekle görenleri şoke etti! Masterchef Ebru meğer bize çok uzak bir isim değilmiş...
Yarışmacıların şampiyonluk önlüğü için ter döktüğü Masterchef'te yarışmacılar da adından bolca söz ettiriyor. Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Esra Tokelli ve Özgül Coşar da diğer örnekler. Sert duruşu ve Emir Elidemir'le ettiği kavgayla adından söz edilen Ebru Has hakkında pek çok merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Ebru Has hakkında bakın başka neler ortaya çıktı.
30.11.2020 16:45
- Son Güncelleme: 30.11.2020 16:45
YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi.
Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.
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