Mahmut Tuncer’den bomba itiraf: Para konusunda Azrail gibiyim

Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev alırken İbrahim Tatlıses'in konsere gelmemesi üzerine sahneye çıkan Mahmut Tuncer, 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Sonrasında şöhret basamaklarını hızla tırmanan Tuncer, 80 bestenin yanı sıra 20 film çalışmasına imza attı. Kariyerine sunuculuğu da ekleyen Tuncer, açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, o açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Tuncer, parayla ilgili söyledikleriyle kısa sürede gündem oldu. İşte program sırasında Çağlayan'dan 20 TL alan Tuncer'in o açıklaması...