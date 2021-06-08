Machine Gun Kelly sevgilisi Megan Fox’u sırtında taşıdı! İşte o anlar... |VİDEO

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Megan Fox, klibinde oynadığı Machine Gun Kelly uğruna Brian Austin Green ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisini kameralar önünde yaşamaktan çekinmeyen Megan Fox, Machine Gun Kelly ile attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Megan Fox’un şimdi ise sevgilisinin sırtına çıktığı eğlenceli anlar görüntülendi. Maç izleyeme gittikleri esnada hayranları tarafından kaydedilen çiftin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.