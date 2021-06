Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla’sını kim oynayacak? Acun Ilıcalı yeni Leyla'yı kendi elleriyle seçti!

Gündemde yoğun bir şekilde Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla’sını kim oynayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2011-2014 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan dizi çok sevilmiş ve ilgiyle izlenmişti, şimdi sevenlerine müjdeli haber geldi. Yıllar sonra yeniden ekranlara gelecek olan dizinin yeni Leyla’sı kimdir? Dizinin oyuncu kadrosunda başka hangi oyuncuların yer aldığı, ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte yeni Leyla ile Mecnun dizisi ile ilgili tüm bilgiler…

Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sını kim oynayacak? Yıllar sonra yeniden ekrana gelecek dizinin yeni Leyla'sı kimdir? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 7 yıl önce TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan konusu ve oyuncu kadrosu ile çok sevilen ve gönüllerde taht kuran dizininin yeniden çekileceği haberleri oldukça heyecanlandırdı ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sını kimin canlandıracağı ve diğer oyuncular da belli oldu. İşte detaylar…

LEYLA İLE MECNUN NEREDE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

7 yıl aradan sonra sevilen dizi Exxen'de yayınlanacak.

Dizinin TRT'de yayımlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak.

LEYLA İLE MECNUN'UN YENİ LEYLA'SI BELLİ OLDU!

Ünlü yönetmen Onur Ünlü de Deniz Işın'la fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Ünlü, paylaştığı fotoğrafın üstüne "Aaa bak yeni Leyla" notunu düştü. Yönetmen Onur Ünlü daha sonra, setten bir fotoğraf daha paylaştı. Dizi ekibinin yer aldığı fotoğraftakilerin neşesi gözlerden kaçmadı.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Deniz Işın, "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı, "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de yer aldı. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırdı. Oyuncu 1.69 boyundadır.