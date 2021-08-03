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Leyla Feray’ın sevgilisini görenler şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…

Leyla Feray’ın sevgilisini görenler şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş…
03.08.2021 01:49 - Son Güncelleme: 03.08.2021 01:53
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Leyla Feray’ın sevgilisini görenler şaştı kaldı! Meğer ünlü oyuncuymuş… 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv'den bomba bir yapım daha geliyor! Başrollerini Aras Aydın ile Leyla Feray'ın üstlendiği İkimizin Sırrı, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla heyecanlı bekleyişi arttıran dizinin başrol oyuncularından Leyla Feray ise güzelliğiyle dikkat çekerken özel hayatıyla gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve İkimizin Sırrı ile bomba bir dönüş yapmaya hazırlanan Feray'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Leyla Feray'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...


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