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Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Gören şaştı kaldı: ''Kocaman delikanlı olmuş''

Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın! Gören şaştı kaldı: ''Kocaman delikanlı olmuş''
23.06.2023 16:54 - Son Güncelleme: 23.06.2023 16:54

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2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel oğlu Kayra'yı büyüttü. Kayra, çok yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son hali.

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