Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: "Hakkın rahmetine kavuştu..."

LATİF DOĞAN'IN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan geçtiğimiz Haziran ayında üzen haber gelmişti. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Doğan için oğlu Latif Doğan sevenlerinden dua istedi. Annesinin bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan, ''Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe doğan.a DUA 'larınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullanmıştı. Latif Doğan'ın bu paylaşımın altına aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.