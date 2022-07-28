Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: "Hakkın rahmetine kavuştu..."
Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı. Latif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Haziran ayında sevenlerini üzmüştü. Ayşe Doğan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Latif Doğan, annesi için sevenlerinden dua istemişti. Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Latif Doğan, paylaştığı fotoğrafın altına, "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi" notunu yazdı.
"ANAMIZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU..."
Latif Doğan kötü haberi verdi Songül Karlı, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı.
Şarkıcı Latif Doğan, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.
Latif Doğan, annesiyle birlikte yaptığı paylaşımında ''ALLAH'ımıza şükürler olsun ANNE.mizin ameliyatı başarılı geçti önce RABBİMİZE.Doktorlarımız ve tüm sağlık ekibine DUA.larını eksik etmeyen tüm sevenlerimize telefonla ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz TEŞEKKÜRLER'' ifadelerini kullanmıştı.
LATİF DOĞAN'IN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan geçtiğimiz Haziran ayında üzen haber gelmişti. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Doğan için oğlu Latif Doğan sevenlerinden dua istedi. Annesinin bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan, ''Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe doğan.a DUA 'larınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullanmıştı. Latif Doğan'ın bu paylaşımın altına aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ayşe Doğan'dan acı haber geldi. Anne acısıyla sarsılan türkücü Latif Doğan kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi"