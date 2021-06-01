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Kuşum Aydın’ın annesi Şelale hanımdan ‘torun’ isyanı

Kuşum Aydın’ın annesi Şelale hanımdan ‘torun’ isyanı
01.06.2021 13:46
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Kuşum Aydın’ın annesi Şelale hanımdan ‘torun’ isyanı! Sosyal medyada fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın gündeme bomba gibi düştü. Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın Instagram'dan annesini paylaşmaya devam ediyor. Bodrum'daki evlerinden yaptıkları eğlenceli yayınlar ile hem sosyal medyada hem de YouTube'da büyük ilgi gören Kuşum Aydın ve annesi Şelale Hanım, yeni video ile dikkat çekti. Torun siteminde bulunan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın, sözleriyle sosyal medyayı yıktı geçti. İşte o anlar...


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