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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Yan yana görenler şaşırıyor

Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit, sezon başında ekranlara Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle döndü. Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan ve bir de çocuğu bulunan Burak Özçivit, yine başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'in hayatı hakkında her detay hayranları tarafından araştırılırken, dikkatleri üzerine çeken bir başka isim daha oldu. O da Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'ten başkası değil! Zira iki kardeşin birbirine olan benzerliği görenleri şaşırtıyor. İşte Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit başta olmak üzere, ünlüler ve kardeşleri...

19.02.2020 07:38 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





