Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Yan yana görenler şaşırıyor
Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit, sezon başında ekranlara Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle döndü. Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan ve bir de çocuğu bulunan Burak Özçivit, yine başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti. Burak Özçivit'in hayatı hakkında her detay hayranları tarafından araştırılırken, dikkatleri üzerine çeken bir başka isim daha oldu. O da Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'ten başkası değil! Zira iki kardeşin birbirine olan benzerliği görenleri şaşırtıyor. İşte Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit başta olmak üzere, ünlüler ve kardeşleri...
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanan Burak Özçivit'in kameralardan uzak kalan kız kardeşi Burçun Özçivit, ağabeyine benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanan Burak Özçivit'in kameralardan uzak kalan kız kardeşi Burçun Özçivit, ağabeyine benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçtiğimiz aylarda, 2010 yılında dünyaevine girdiği Ahmet Deniz'den boşanarak magazin gündemini meşgul eden Burçun Özçivit, Instagram hesabından günlük yaşamına dair bol bol fotoğraf paylaşıyor. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin kardeşleri.