Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşındadır? İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili merak edilen ayrıntılar…

Kuruluş Osman dizisine dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a hayat veriyor.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl boyunca Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Bunlara ek olarak Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimini de tamamladı.



Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Berrin Akarsu karakteri ile yıldızı parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, birçok dizide rol aldı.

Son olarak Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı açıklanan yetenekli oyuncu, dizide dikkat çeken karakterlerden Malhun Hatun'a hayat veriyor.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 Şampiyon - Dr. Suna



2018 Baba Nerdesin Kayboldum - Oya



2017 - 2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak



2015 - 2016 Evli ve Öfkeli - Mine



2014 - 2015 Yedi Güzel Adam - Zehra



2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay



2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu



2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil



2008 - 2009 Kayıp Prenses - Defne



2008 Miras - İrem



2008 Gazi - Leyla/Aslı



2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları



2006 Ah İstanbul - Ahu



2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo