Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde oynadı…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşındadır? İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili merak edilen ayrıntılar…
Kuruluş Osman dizisine dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'a hayat veriyor.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıl boyunca Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Bunlara ek olarak Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimini de tamamladı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Berrin Akarsu karakteri ile yıldızı parlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, birçok dizide rol aldı.
Son olarak Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı açıklanan yetenekli oyuncu, dizide dikkat çeken karakterlerden Malhun Hatun'a hayat veriyor.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019 Şampiyon - Dr. Suna
2018 Baba Nerdesin Kayboldum - Oya
2017 - 2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak
2015 - 2016 Evli ve Öfkeli - Mine
2014 - 2015 Yedi Güzel Adam - Zehra
2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu
2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil
2008 - 2009 Kayıp Prenses - Defne
2008 Miras - İrem
2008 Gazi - Leyla/Aslı
2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları
2006 Ah İstanbul - Ahu
2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo