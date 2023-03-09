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Kurtlar Vadisi’nin Rus güzeli Tatsyana Tsvikevic’in son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi’nin Rus güzeli Tatsyana Tsvikevic’in son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
09.03.2023 20:09 - Son Güncelleme: 09.03.2023 20:12

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Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterini canlandıran Güllü Erhan'ın aşkı Rus ajan Nina rolüyle izleyici karşısına çıkan Tatsyana Tsvikevic, verdiği bir röportajda "Nihat Hatipoğlu'nun vesilesi ile Müslüman oldum" demişti. Hem güzelliği hem de performansıyla dikkat çeken Tatsyana Tsvikevic, yıllar sonra gündem oldu. Türk vatandaşı olduktan sonra bununla yetinmeyen ve Sedef ismini alan ünlü oyuncunun son hali ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Tesettüre giren Tsvikevic'in son hali büyük beğeni toplarken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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