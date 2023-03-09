Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural Boşanma iddiaları sonrası aşk pozu geldi! Engincan Eşi Merve'yi makyajsız paylaştı

2022 yılının Ekim ayında evlenen Engincan Ural ile Merve Kaya çifti hakkında 'Boşanacaklar' yönünde iddia ortaya atılmıştı. Evliliklerinde sorun yaşadığı ve ikilinin boşanma kararı aldığı yönündeki iddiaları Engincan Ural 'Sadece gülüyorum' diye yalanlarken annesi Sibel Can ise paylaştığı fotoğrafla yalanladı. Çift, son olarak aşklarının mutlu mesut devam ettiğini birlikte çekildikleri fotoğrafla kanıtladı. Engincan Ural, eşini makyajsız paylaştı! Merve Kaya'nın son halini görenler: 'Bu kadar da olmaz, makyajsız çok güzelsin' yorumunda bulundu.