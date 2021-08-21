Sibel Can dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı! Sütyen giymeyen şarkıcının bir anda göğüsleri açıldı koruması ne yapacağını şaşırdı
Sibel Can derin dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı! Ünlü şarkıcı Sibel Can, Bodrum konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Sevilen şarkılarıyla konser boyunca hem coşan hem coşturan şarkıcı, Mavi Mavi adlı parçayı seslendirirken derin dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı. Bir anda göğüsleri açılan Sibel Can, verdiği frikiğin farkında olmadan şarkısını söylemeye devam etti. Şarkıcının koruması ise durumu fark edince sahneye atladı ve Can'ın önüne geçerek kıyafeti düzeltti. İşte o anlar...
21.08.2021 19:04
- Son Güncelleme: 22.08.2021 00:26
Şarkılar Bizi Söyler adlı programının sezon finali yapmasının ardından konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Sibel Can, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı.
Sevilen şarkılarıyla konser boyunca hem coşan hem coşturan şarkıcı, Mavi Mavi adlı parçayı seslendirirken ise talihsiz bir kaza yaşadı.
Sahne için derin göğüs dekolteli bir kostüm tercih eden Sibel Can, iddialı kıyafetinin azizliğine uğradı.
Sakınca.com'un haberine göre; ünlü şarkıcının bir anda göğüsleri açıldı. Ancak verdiği frikiğin farkında olmayan Sibel Can, şarkısını söylemeye devam etti.