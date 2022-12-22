Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Hep neşeli haliyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat bu kez, yaşadığı zor günleri anlatarak duygulandı.