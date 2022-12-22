En son "18 kilo altınım var" açıklamasıyla çok konuşulan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Katarsis'te Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu oldu.

Kobra Murat, yokluk içinde geçen çocukluğunu, annesinin kaybıyla dibe nasıl vurduğunu anlatarak duygusal anlar yaşadı.

"Sıfırdan bir hayat"

Çocukluk günlerini anlatan Kobra Murat, "6 yaşında okumaya başladım fakir okulu. Ama yetenekliyim ayakkabılarım patlak, 13 yaşına kadar ölülerin ayakkabılarını giydim. Saçım geç çıksın da kuaföre para vermeyelim diye saçımı hep üçe vurmuşlar." dedi.

Pazarın sonuna gidip çürük elmaları portakalları toplayıp evine getirdiğini söyleyen Kobra Murat. "Sıfırdan bir hayat." dedi.

"Bize küflü altınlı derler"

18 kilo altını olduğunu ve çocuklarına ev araba aldığını açıklayan Kobra Murat, "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." demişti.