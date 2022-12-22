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Kobra Murat itirafları ile tüyleri diken diken etti: "13 yaşıma kadar ölülerin..." Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş

Kobra Murat itirafları ile tüyleri diken diken etti: "13 yaşıma kadar ölülerin..." Sandığımız gibi vur patlasın çal oynasın değilmiş
22.12.2022 16:50

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Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Hep neşeli haliyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat bu kez, yaşadığı zor günleri anlatarak duygulandı.

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En son "18 kilo altınım var" açıklamasıyla çok konuşulan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, Katarsis'te Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu oldu.

Kobra Murat, yokluk içinde geçen çocukluğunu, annesinin kaybıyla dibe nasıl vurduğunu anlatarak duygusal anlar yaşadı.

"Sıfırdan bir hayat"
Çocukluk günlerini anlatan Kobra Murat, "6 yaşında okumaya başladım fakir okulu. Ama yetenekliyim ayakkabılarım patlak, 13 yaşına kadar ölülerin ayakkabılarını giydim. Saçım geç çıksın da kuaföre para vermeyelim diye saçımı hep üçe vurmuşlar." dedi.

Pazarın sonuna gidip çürük elmaları portakalları toplayıp evine getirdiğini söyleyen Kobra Murat. "Sıfırdan bir hayat." dedi.

"Bize küflü altınlı derler"
18 kilo altını olduğunu ve çocuklarına ev araba aldığını açıklayan Kobra Murat, "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." demişti.

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