Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen''den geçen günlerde kötü haber geldi.
Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca Taksim'de bir hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir'deki başka bir hastaneye sevk edilip acil ameliyata alındı.
Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Tanrıöğen dün yeniden bıçak altına yattı ve 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.
Settar Tanrıöğen'in hayranları sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.