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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:11 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 11:52

Merve Boluğur Mert Aydın barıştı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur önceki akşam kim olduğu bilinmeyen bir erkekle samimi bir şekilde görüntülenmiş, hızını alamamış bir de burnuna öpücük kondurmuştu. Boluğur sonrasında kendini "Arkadaşım o benim, samimiyetimiz normal bence" diyerek savunmuştu. Olayların kadını Boluğur'un, sadece 53 gün evli kaldığı eski eşi DJ Mert Aydın'la barıştığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları.

Yıllar içerisinde bambaşka birine dönüşen Merve Boluğur, her ne kadar çok uzun süredir oyunculuk yapmasa da ilginç çıkışları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Boluğur'un gerek sosyal medya paylaşımları, gerek söylemleriyle kariyeri bambaşka bir boyuta evrildi. Bir arada sahnelere de atılan Boluğur'un şu sıralar alametifarikası ilginç sosyal medya paylaşımları.Aşk hayatında bir türlü istikrar sağlayamayan Boluğur durdu durdu bombayı patlattı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Boluğur, 2022 yılın evlendiği ve sadece 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'a bir şans daha verdi.

Mert Aydın ayrılık sonrası "Severek evlendik, severek ayrıldık" demişti. Bu haber sonrası Boluğur'un epey kabarık aşk sicili merak konusu oldu.

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