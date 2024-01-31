Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na dev gönderme!

Şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, son olarak geçtiğimiz gün bir ödül törenine katıldı.Basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, Survivor All Star 2024 yarışması için tekrar Dominik'e gideceğini söyledi.

Ilıcalı, "3 saat sonra Dominik'e gidiyorum, sizlerle de vedalaşmaya geldim. Bu sene Survivor'da fazla gerilim var. Gerilimi düşürmeye gidiyorum, öyle söyleyeyim" diye konuştu.

ESKİ EŞE GÖNDERME

Takımlarda değişiklik yapıp yapmayacağıyla ilgili bir seyirci anketleri olduğunu söyleyen yapımcı, Survivor'da oynanan oyunları uzaktayken de izlediğini göstermek için telefonunu çıkardı. O sırada yıllar önce eski eşinin attığı mesajı hatırlayan ünlü isim, "En son cep telefonumu gösterdiğim zaman sorunlar yaşamıştım ama..." diyerek Subaşı'na gönderme yaptı.

Survivor ile ilgili konuşmasına devam eden Acun, "Çok güzel yarışmacılar var, inşallah hak eden kazanır. Ama tansiyon çok yüksek, beni de biraz yordu" ifadelerini kullandı.