Haberler Magazin Videoları Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! Kurt Efe'ye bakın sapsarı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! Kurt Efe'ye bakın sapsarı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu görüntülendi! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! Kurt Efe'ye bakın sapsarı...
10.06.2022 12:54

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'nin yüzü göründü! "Hatları annesi" demişti Kıvanç... Anne ve babasının kucağında Bodrum'da ilk kez yüzünü gördüğümüz Kurt Efe'ye bakın, babası gibi sapsarı... İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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Stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, nisan ayında baba oldu. Futbolcular Mehmet Topal, Gökhan Töre, oyuncu çift Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, önceki gün Tatlıtuğ çiftinin Bodrum Yalıkavak'taki evlerinin plajında görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu oğlu Kurt Efe'nin yanında aldı. İlk kez objektiflere takılan Kurt Efe'nin babasıyla benzerliği dikkat çekti.

Ünlü isim bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese şu mesajı iletti:

"Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunun doğumundan sonra, "Alıştım babalığa, Allah isteyen herkese nasip etsin. Büyütüyoruz, şimdi daha iyi anlıyorsun nasıl büyüdüğünü, hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha başka anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun" sözleriyle, duygularını ifade etti.

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