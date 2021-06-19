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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı…

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı…
19.06.2021 23:32
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in pozu sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı… Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte Ezel ve Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar'ın düğün törenine katıldı. Yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturan Uluç Bayraktar'ı mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıtuğ, törende eşi Başak Dizer ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Uzun bir aradan sonra Başak Dizer ile paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un çok konuşulan o paylaşımı…


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