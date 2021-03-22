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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon liralık sorular ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon liralık sorular ve cevapları
22.03.2021 21:19
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Maraşlı 11. bölüm fragmanı

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanıyor. Milyoner'de yarışan yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyon TL'lik final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon liralık sorular ve cevapları...


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