Haberler Magazin Videoları Kim der 67 yaşında! Gülşen Bubikoğlu tatil pozunu paylaşıp ortalığı ateşe verdi! Görenin nutku tutuldu

Kim der 67 yaşında! Gülşen Bubikoğlu tatil pozunu paylaşıp ortalığı ateşe verdi! Görenin nutku tutuldu

Kim der 67 yaşında! Gülşen Bubikoğlu tatil pozunu paylaşıp ortalığı ateşe verdi! Görenin nutku tutuldu
11.07.2022 15:04

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:25
Usta oyuncu Yaprak Özdemiroğlu...
Magazin 00:35
Masterchef Gülistan 'telefonum...
Magazin 01:27
Survivor şampiyonu Nisa ilk...
Magazin 08:19
Ebru Şahin ve Cedi Osman...
Magazin 07:15
Mirası için savaş çıktı! Akıl...
Magazin 00:30
Ebru Şahin Cedi Osman çifti...
Magazin 00:21
Arzu Yanardağ'ın kızının son...
Magazin 00:26
Esra Erol tatil sezonunu açtı!...
Magazin 00:06
Songül Karlı beyazlar içinde...
Magazin 00:29
Fahriye Evcen'in büyüyen...
Magazin 00:40
Oyuncu Pelin Batu tek celsede...
Magazin 00:25
Esra Bilgiç ile Reynmen sarmaş...

Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bırakan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beyazlar içinde verdiği bir pozu "Tatil başladı" notuyla paylaşan oyuncuyu görenin nutku tutuldu. Denize karşı verdiği pozla sosyal medyayı sallayan Bubikoğlu'nun son hali için "Kim der 67 yaşında", "Yıllar onu teğet geçiyor" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...

Magazin Videoları
SON DAKİKA