Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bırakan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Beyazlar içinde verdiği bir pozu "Tatil başladı" notuyla paylaşan oyuncuyu görenin nutku tutuldu. Denize karşı verdiği pozla sosyal medyayı sallayan Bubikoğlu'nun son hali için "Kim der 67 yaşında", "Yıllar onu teğet geçiyor" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...